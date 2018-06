Danny S. over Pinkpopdrama: Ik zag ze niet, het was een ongeluk

Toen S. eenmaal bij zinnen kwam en zich realiseerde bij wat voor vreselijk ongeval hij betrokken was geraakt die ochtend, heeft hij zich vrijwillig gemeld bij de politie.



S. betuigt zijn oprechte medeleven aan de slachtoffers en nabestaanden. ,,Hij realiseert zich dat de gevolgen van het Pinkpopdrama voor slachtoffers en nabestaanden vreselijk en onomkeerbaar zijn. Hij zou het allerliefste de tijd willen terugdraaien zodat alle betrokkenen dit vreselijk trauma bespaard was gebleven”, aldus Maessen. ,,Hij wenst nogmaals te benadrukken dat er sprake is van een tragisch en noodlottig ongeval en dat hij geen enkele intentie had, toen hij op de bewuste maandagochtend zoals zo velen aan een nieuwe werkweek begon, om andere mensen in gevaar te brengen, laat staan (dodelijk) letsel toe te brengen.”



Zowel S. als zijn advocaat zeggen niets over de snelheid waarmee de Heerlenaar reed. Op de weg mocht slechts 30 kilometer per uur worden gereden. Of S. afgeleid werd of drugs had gebruikt wordt ook in het midden gelaten. Volgens het OM had hij geen alcohol in zijn bloed.



Volgens de advocaat heeft het voorval een enorme impact op de man en zijn naaste omgeving. ,,Hij zal de rest van zijn leven moeten leven met de gevolgen van dit tragisch ongeval, zijn leven voor en na maandag 18 juni 2018 zal nooit meer hetzelfde zijn.”