Dat uitgerekend de links-progressieve hoek zich kwaad maakt over de cartoon van Oppenheimer is behoorlijk ironisch

Vondst dode bij ziekenhuis Almelo lijkt drama in relatione­le sfeer

20:10 De vondst van een lichaam in een auto op de parkeerplaats van het ZGT-Ziekenhuis in Almelo lijkt te maken te hebben met een dodelijk drama in de relationele sfeer. De politie doet daarvoor onderzoek in een woning in de Zonnebloemstraat in de wijk De Riet.