Dave Roelvink: van losbol met strafblad tot ‘maatschappijduider’

Wijkagent Peter redde Hannelore (17) uit de klauwen van gruwelpro­feet

6:54 Meldingen over weggelopen pubers krijgt de politie vaak. Maar als de moeder van Hannelore om hulp vraagt voelt de Tubbergse wijkagent Peter Withag dat er ‘iets goed mis’ is. Withag is uiteindelijk de man die Hannelore redt uit de greep van de Gemeente Gods.