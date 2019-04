Davina Michelle kent de moeilijke kant van de roem: ‘Ik dacht: vijf miljoen ogen lachen me nu uit’

Video„That’s better than I will ever sound.” Met die woorden beoordeelde wereldster Pink in september 2017 een cover van haar nummer What about us . De cover was het begin van de opmars van de Nederlandse zangeres Davina Michelle. In de nieuwste aflevering van de AD-documentaireserie Bondig neemt Sascha Visser een kijkje in haar turbulente leven. Vandaag in deel 2: een ongemakkelijk optreden in De wereld draait door én een afterparty.

In 2016 deed de Rotterdamse via het programma Idols al een gooi naar een carrière in de muziek, maar ze strandde in de duettenronde. Het leverde haar wel een uitnodiging van een muzikant op om een keertje muziek te komen maken in Zwijndrecht. Dat beviel.



De zangeres begon wekelijks nummers op te nemen in het Zuid-Hollandse plaatsje, waaronder een cover van What about us van Pink. De cover ging viraal toen de Amerikaanse singer-songwriter in een reactievideo lovend sprak over de zangkunsten van Davina.

,,En toen is het echt van start gegaan’’, zegt de zangeres. Ze werd uitgenodigd voor DWDD en RTL Late Night, gaf optredens in Amerika en bracht in samenwerking met de Efteling een single uit.

Haar definitieve doorbraak in Nederland kwam na weer een cover. Davina Michelle deed in 2018 mee met het AvroTros-programma Beste Zangers, waar ze een eigen versie zong van het nummer Duurt te lang van muzikant Glen Faria (MC Fit). Het leverde haar de tranen van Faria op én een eerste plek in de Nederlandse Top 40. Na acht weken stond het nummer nog steeds op de eerste plek, waarmee Davina Michelle een indrukwekkend record neerzette: nooit eerder stond een Nederlandse zangeres zo lang op de eerste plek in de Top 40.

En in 2019 gaat ze rustig door met het breken van records, want in januari stootte ze de Canadese muziekgrootheid Céline Dion van de troon door de best scorende zangeres ooit te worden in de Nederlandse Top 40.

Inmiddels is Davina een gevestigde naam in de Nederlandse muziekwereld. Ze ging binnen anderhalf jaar van niks naar een nummer 1-hit voor 11 weken. ,,Die stap was heel groot en daardoor realiseerde ik me steeds meer hoe heftig het eigenlijk is dat iedereen maar gewoon iets over je zegt de hele tijd.’’

Iedereen lacht uit

De jonge zangeres is nog maar een paar jaar bezig, maar krijgt nu al massale aandacht en kritiek. In de tweede aflevering van Bondig staan vooral ook de schaduwzijden van het succes centraal, aan de hand van een vervelend voorval bij DWDD.



Toen Davina haar nieuwe single promootte bij de talkshow, ging er iets mis met het geluid, waardoor de zangeres het geluid van haar band niet hoorde. Ze schrok en besloot op gevoel te gaan zingen. Na afloop droop ze teleurgesteld af. ,,Ik schaamde me gewoon heel erg. Vijf miljoen ogen lachen mij nu uit. Zo'n gedachte gaat op dat moment door je hoofd heen.’’

Backstage kreeg Davina troost van haar vriend. En ook buiten kwam er in het bijzijn van de camera steun: zelfs Matthijs van Nieuwkerk had open armen en opbeurende woorden voor de zangeres, vlak voor de al openstaande deur van zijn BMW. Maar volgens de zangeres was er eigenlijk maar één echt hulpmiddel: de afterparty!

In de kroeg sloeg een lachende Davina haar armen stevig om haar vriend heen, terwijl op de achtergrond een groep jongeren haar muziek zong. Het deed de zangeres zichtbaar goed en ze zong zelf enthousiast mee. Want dat is uiteindelijk wat ze het liefst doet: ,,Ik wil gewoon lekker muziek maken.’’

