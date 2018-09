De allerlaatste aflevering van 'Mijn Ma'

Na ma’s dood op 17 augustus ben ik overspoeld met hartverwarmende berichten. Die hebben mij en mijn familie goed gedaan. Ik voel me een beetje schuldig dat ik niet iedereen persoonlijk kan terugschrijven. Maar weet dat elke brief of mail door mij is gelezen. Dank, lieve lezer, dat u zo openhartig was. De persoonlijke verhalen onderstreepten dat Laurens, Jackie, Karina en ik niet als enigen aan het mantelzorgen waren.