De bizarre ontdekking bij een boerderij in Ruinerwold: wat weten we tot nu toe?

Wat speelde zich precies af in de boerderij aan de Buitenhuizerweg in Ruinerwold? Hier zouden, mogelijk al sinds 2010, zeven mensen afgezonderd in een kleine ruimte hebben gewoond. Naar eigen zeggen vormen zij een gezin: vader en zes kinderen. Maar feiten, hardnekkige geruchten en spookverhalen volgen elkaar in rap tempo op. Wat weten we tot nu toe?

Het begint met een gek verhaal in de kroeg

De zaak komt zondagavond aan het rollen als een 25-jarige man zich in verwarde toestand in café De Kastelein in Ruinerwold meldt. Hij was er al een paar keer eerder geweest. Hij vertelt dat hij hulp nodig heeft en dat hij zich zorgen maakt om zijn familie. Kroegbaas Chris Westerbeek omschrijft een onverzorgde lange, slanke man met een slecht gebit en lang verwilderd haar.

„Hij zei dat-ie negen jaar niet buiten was geweest en nog nooit naar school was gegaan’’, vertelt buurtbewoner Jeffrey, die ook in de kroeg was. ,,Hij zei dat zijn vader op bed lag, die had drie jaar geleden een beroerte gehad, maar daar was nog nooit een dokter bij geweest. Zijn moeder was overleden. En hij zei dat daglicht slecht was.’’

De kroegbaas ruikt onraad en tipt de politie.

Volledig scherm Café De Kastelein in Ruinerwold. © BSR Agency

De politie doet een bizarre ontdekking

Agenten gaan naar aanleiding van de tip naar de boerderij aan de Buitenhuizerweg. Daar ontdekt de politie een kleine, af te sluiten ruimte met daarin zes mensen. Het is onduidelijk of ze hier vrijwillig verblijven. In eerste instantie wijst alle informatie erop dat het gaat om een kelder, maar de politie benadrukt in een latere verklaring dat dit niet het geval is.

Burgemeester Roger de Groot van gemeente De Wolden spreekt van ‘een uitzonderlijke situatie’. De ruimte was volgens hem provisorisch ingericht. De leefomstandigheden bestempelt hij als ‘zorgelijk’.

Een vader met zes kinderen. Toch?

De man uit de kroeg en de gevonden mensen in de boerderij vormen naar eigen zeggen een gezin: een vader met zes kinderen. Uit onderzoek moet nog blijken of dit klopt. De kinderen hebben zelf aangegeven meerderjarig te zijn. Ze zouden tussen de 18 en 25 jaar oud zijn.

De man in de kroeg zou de oudste zoon zijn: Jan. Hij lijkt het afgelopen jaar actief te zijn geweest op sociale media. Uit deze berichten is op te maken dat het gezin jarenlang in Hasselt, Zwartsluis en Meppel woonde. De politie vermoedt dat het gezin sinds 2010 in de boerderij in Ruinerwold woont. Dat is dus negen jaar.

De vader en kinderen staan niet ingeschreven bij de burgerlijke stand. De moeder van de kinderen is volgens burgemeester De Groot ‘een aantal jaren geleden’ overleden. Vermoedelijk al voordat het gezin naar de Buitenhuizerweg kwam.

Klusjesman uit Oostenrijk opgepakt

De politie houdt vlak voor het binnentreden van de boerderij de 58-jarige klusjesman Josef B. aan. Hij wordt opgepakt omdat hij agenten niet wil toelaten tot het terrein. Hij is de huurder en hoofdbewoner van het pand, maar niet de vader van de kinderen.

Josef B. komt oorspronkelijk uit Oostenrijk. Het is onduidelijk wat zijn precieze relatie met het gezin is. Buurtbewoners vertellen dat hij dagelijks bij de boerderij was. Bovendien lijkt het erop dat oudste zoon Jan voor een bedrijfje van B. werkt. Dat valt te lezen op sociale media.

B. is ingesloten voor verhoor en zit nog vast.

Ruinerwold is geschokt

Buurtbewoners reageren geschokt. Enkelen roken al wel eerder onraad. Volgens buurman Jans Keizer (75) stond er de afgelopen tijd meerdere keren politie aan het hek bij de boerderij. ,,Maar we hadden nooit anders verwacht dan dat zich daar iets afspeelde met drugs.”

Timmerman Tonnie, die al zeven jaar naast Josef B. zit met zijn eigen werkruimte, staat perplex. ,,Dat dit nog kan in deze tijd. En dat hij daar al die jaren gewoon is geweest zonder dat hij heeft ingegrepen.’’

De vader en zes kinderen zijn volgens de politie naar een veilige plek gebracht. Ze zijn ook onderzocht door een arts. ‘We hebben uiteraard zorg en aandacht voor het gezin’, aldus de politie.