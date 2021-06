De Club van het Jaar wordt bekendgemaakt! Volg hier de liveshow

FNV wil einde aan onbeveilig­de spoorweg­over­gan­gen na dodelijk ongeluk: ‘Dit moet stop­pen’

7 juni Alle onbeveiligde spoorwegovergangen in Nederland moeten per direct worden gesloten of worden beveiligd. Met die oproep komt vakbond FNV, naar aanleiding van het ongeval dit weekend op een overweg bij het Friese Boazum waarbij twee inzittenden van een auto overleden.