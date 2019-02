De ‘cougar’-vrouw bestaat bijna niet in het huwelijk

In 2017 werden in Nederland 63.000 huwelijken gesloten. Bij 7 op de 10 van die huwelijken was de man ouder dan de vrouw. Meestal is de bruidegom maar ietsje ouder dan de bruid: in 41 procent van de gevallen was de man één tot vijf jaar ouder dan de vrouw. ,,Wij denken dat de verklaring is dat een meisje zich in haar jeugd iets sneller ontwikkelt dan een jongen. Daarom kan een iets oudere man aantrekkelijker zijn als huwelijkspartner. Vaak vind je een partner op school of universiteit en daar kom je doorgaans mensen in dezelfde leeftijdscategorie tegen.’’ Bij 1 op de 10 huwelijken waren man en vrouw even oud, bij 2 op de 10 was de vrouw ouder. In dat laatste geval gaat het meestal ook om een verschil van 1 tot 5 jaar.