De crux blijft dat de meeste clubs nooit écht de confrontatie met hun eigen achterban aan durven te gaan

Nederlands onderzoek Vikingen waren 500 jaar vóór Columbus al in Amerika: Nederland­se techniek meet precieze jaar

21 oktober We wisten al dat de Vikingen in Noord-Amerika waren lang voordat Christoffel Columbus überhaupt was geboren, maar onder andere door onderzoek van wetenschappers uit Groningen weten we nu ook precies wanneer. Duizend jaar geleden, in 1021, blijken de Noormannen al in het huidige Canadese Newfoundland te zijn geweest. Onderzoeker Margot Kuitems legt uit waarom we dit nu weten.