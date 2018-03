De dag waarop Hugo’s moeder haar flat verliet zal me altijd bijblijven. Het moment van vertrek hadden we zeker twee uur uitgesteld. Toen draaide Laurens, de broer van Hugo, de deur op slot. Zwaar van emoties leunde hun moeder met haar hoofd tegen de liftwand. Ik legde dit moment vast. Daar, in de lift, drong tot haar door dat ze de regie had verloren.



Al jaren fotografeerde ik Hugo’s moeder en volgde ik het proces van Alzheimer waarover haar zoon in deze krant schrijft. Ik ontmoette Hugo’s moeder tien jaar geleden. Alle twee hebben we twee zonen die acht jaar van leeftijd verschillen. Zowel Hugo’s moeder Joke als ik wilde eigenlijk nog een meisje, maar zij kreeg Hugo. En ik kreeg Nino.



We maakten grapjes over de dingen in het leven waarover je niet altijd de regie hebt: kinderen krijgen, hun gezondheid, hun geslacht. Bij ons beiden verdween het verlangen naar een dochter meteen na de geboorte van onze zonen. Al zie ik zowel op de babyfoto’s van Hugo als van Nino lange haren en soms meisjesachtige kleertjes.

De regie houden én verliezen houdt mij de laatste tijd bezig. De grote zus van mijn overleden vader stierf vorig jaar. Net als ik verloor hij al jong zijn moeder. Grote zus nam de moederrol over. Vele vakanties bracht ik door bij onze tante Zus. Eigenlijk heette ze Margien, net als ik. Tante Zus compenseerde haar onvervulde kinderwens met de zorg voor haar hondjes, nichtjes en neefjes.



In september verloor tante Zus op haar 91ste de grip op haar leven. Meneer Alzheimer kwam op bezoek en het kantongerecht ontnam haar de regie. Mijn tante wist niet dat ze een levenstestament had kunnen maken waarin ze zelf had kunnen bepalen wie de regie zou moeten nemen en welke wensen ze nog had.



Zodra ik hoorde dat mijn tante was overgebracht naar een verzorgingshuis, zocht ik haar op. Ik had haar graag in het huis bij Hugo’s moeder gehad, tot ik me het spreekwoord ‘oude bomen moet je niet verplanten’ herinnerde. Verhuizen van Drenthe naar de Randstad zou een cultuurschok zijn.

