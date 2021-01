De depressieve man van Geertje kondigde zijn dood aan in een sms’je: ‘Ik zou het fijn vinden als je erbij kan zijn’

‘Seksaf­spraak­je’ blijkt valstrik: jonge pedojagers mishande­len bejaarde man

5 januari De politie heeft twee minderjarige jongens aangehouden op verdenking van het afpersen, bedreigen en mishandelen van een bejaarde man. Die dacht, zo stellen de jongeren, een seksafspraak met een minderjarige jongen in Hengelo te hebben. Het slachtoffer kwam met zijn belagers in contact via een seks-chatwebsite.