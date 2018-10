De doggybag wordt heel langzaam populairder

Van de ondervraagden blijft 44 procent het nog gênant vinden om eten mee te nemen. Dat is iets meer dan in 2014 toen nog meer dan de helft van de Nederlanders liever niet om een doggybag vroeg. Natuur & Milieu is blij met die ontwikkeling en stelt dat de doggybag, die bijvoorbeeld in de Verenigde Staten heel gewoon is, ook hier langzaam ingeburgerd raakt.



In een restaurant krijgt 41 procent van de gasten nu wel eens een bakje of zakje aangeboden om overgebleven voedsel in mee te nemen. In opdracht van de milieuorganisatie benaderde Panelwizard voor deze steekproef op internet ruim 1500 mensen van zestien jaar en ouder.