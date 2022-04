De dronken Engelsen en vrijgezellenfeesten zijn terug op de Wallen: ‘De drukte is absurd’

met video Vlak voor je 90ste nog het huwelijks­boot­je in: ‘De tijd die ons rest, is beperkt’

Beiden keken de dood in de ogen, moesten hun geliefden begraven, maar vonden in de laatste fase van hun leven opnieuw het liefdesgeluk. Jolt van Wieren (88) en Roos Groenewoud (84) bezegelden dat eerder deze week met een huwelijk. Dolgelukkig is het stel. ,,De tijd die ons rest, is slechts beperkt. Daarom moeten we een beetje haast maken.”

16 april