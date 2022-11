De gare dynamo sterft uit: 8 op de 10 Nederlanders fietsen met werkende verlichting

Het aantal Nederlanders dat rondfietst zonder functionerend voor- en achterlicht is in twintig jaar spectaculair gedaald, blijkt uit nieuwe cijfers van RAI Vereniging en Bovag. De oorzaak is onder meer de komst van ingebouwde fietsverlichting. Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond zijn blij met de trend.

Oudere Nederlanders zullen er nog wel eens aan terugdenken. Decennialang waren fietsen uitgerust met de bekende dynamo, die aan het wiel bevestigd was. De draadjes naar de lamp gingen echter gemakkelijk kapot, waardoor de verlichting vaak niet werkte. Die tijden zijn voorbij, blijkt uit ‘Mobiliteit in Cijfers Tweewielers 2022-2023’ van brancheverenigingen RAI Vereniging en Bovag.

Had begin 2003 minder dan de helft van de fietsen functionerende voor- en achterverlichting, nu is dat bijna 80 procent. Bijna acht op de tien fietsers voeren dus goed werkende verlichting. Het percentage rijwielen met ten minste één werkend licht, is nóg hoger: 87 procent heeft een goede voorlamp, 82 procent een werkend achterlicht. Twee decennia geleden lagen die percentages 30 procent lager.

Dat fietsers steeds vaker goede verlichting voeren, komt mede door de voortschrijdende techniek, stellen RAI Vereniging en Bovag. ,,Bij veel nieuwe fietsen, waaronder e-bikes, is verlichting automatisch ingebouwd in het frame,” vertelt woordvoerster Lise-Lotte Kerkhof van RAI Vereniging. Dergelijke verlichting is veel robuuster, ook al nu het om led-lampen gaat.

De Fietsersbond ziet nog meer oorzaken, zo zijn opklikbare fietslampjes overal te koop. ,,Zulke lichtjes zijn heel eenvoudig te bevestigen, wat verlichting ook gemakkelijker maakt’’, zegt Eelco den Boer, woordvoerder van de Fietsersbond.

Quote Nederlan­ders zijn fietsver­lich­ting als vanzelf­spre­kend gaan zien en dat is heel mooi Eelco den Boer, woordvoerder van de Fietsersbond

Verlichting vanzelfsprekend

Hij wijst op het probleem van de oude dynamo. ,,Die was vaak kapot en trapte ook zwaarder, wat ten koste ging van de snelheid.’’ De vele bewustwordingscampagnes hebben volgens de Fietsersbond ook geholpen. ,,Nederlanders zijn fietsverlichting daardoor als vanzelfsprekend gaan zien en dat is heel mooi.’’

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is blij met de toename. Uit een poll onder duizend fietsers van 15 jaar en ouder, die VVN vorig jaar hield, kwamen soortgelijke resultaten. ,,82 procent van de respondenten gaf aan altijd verlichting te voeren’’, aldus Rob Stomphorst. Als reden noemden fietsers niet de angst voor een bekeuring, maar het vermijden van een ongeluk (47 procent) en beter zicht (32 procent).

Volledig scherm Opklikbare fietslampjes maken het voeren van verlichting beduidend gemakkelijker. © Ondine van der Vleuten

VVN is overigens geen voorstander van opklikbare fietslampjes. ,,Dat is echt noodverlichting. Ze voldoen niet”, stelt Stomphorst.

Opmerkelijk genoeg is nooit goed onderzocht in welke mate fietsverlichting de kans op een fietsongeluk vermindert. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) maakte rond 2010 een analyse waaruit bleek dat het risico voor een fietser om in het duister slachtoffer van een ongeval te worden met circa 17 procent afneemt bij werkende voor- en achterverlichting. Het onderzoek is echter te summier om conclusies aan te verbinden, stelt de SWOV.

Volledig scherm Het percentage fietsers met voor- en achterlicht (2003-2022) © RWS/RAI Vereniging & Bovag

Minder fietsen verkocht

Het rapport Mobiliteit In Cijfers Tweewielers 2022-2023 van RAI Vereniging en Bovag bevat overigens veel andere interessante data over fietsen, e-bikes en andere rijwielen. Zo is de totale fietsverkoop in ons land vorig jaar met bijna 16 procent gekelderd. De branche verkocht 923.000 exemplaren, het laagste aantal in zes jaar. De verkoop van het aantal e-bikes daalde 13 procent. Oorzaak van de afname zijn volgens RAI Vereniging en Bovag de leveringsproblemen als gevolg van de coronapandemie.

De omzetdaling van de fietsbranche is minder gedaald (8,7 procent) en komt uit op 1,5 miljard euro. ,,Nederlanders kopen steeds vaker een dure e-bike”, vertelt woordvoerster Kerkhof van RAI Vereniging. De verkoop van e-bikes boven de 2700 euro steeg met bijna 6 procent. Nederlanders geven inmiddels ruim 1600 euro uit voor een nieuwe (e)fiets. Dat is beduidend meer dan de ruim 1000 euro in 2016. RAI Vereniging en Bovag gaan ervan uit dat de afname incidenteel is. ,,Het is een duidelijk aanwijsbare dip door corona. Wij verwachten dat de verkoop van fietsen dit jaar weer boven de miljoen uitkomt.”

In totaal telt Nederland inmiddels 23,4 miljoen fietsen, 300.000 meer dan het jaar ervoor. 3,4 miljoen daarvan zijn e-bikes. Het aantal fietspaden is vorig jaar ook toegenomen. Nederland telt nu 276.285 kilometer fietsstroken, 2800 kilometer meer dan in 2020. In Zuid-Holland en Noord-Brabant kwamen er de meeste fietspaden bij.



