De gaskraan gaat dicht en toch beeft de aarde in Groningen nog. Hoe kan dat?

De gaskraan in Groningen ging toch dicht om een einde te maken aan de bevingen?

De gaswinning mag dit jaar nog maar 19,4 miljard m3 mag bedragen. Over twee jaar wordt dat teruggebracht naar 12 miljard m3 en over uiterlijk dertig jaar stopt de winning helemaal.

Is de gaswinning de afgelopen jaren ook al verminderd?

In 2013 haalde de NAM nog 54 miljard m3 uit het Slochterenveld en in de jaren 70 was het nog veel gekker. Toen produceerde het Groningenveld meer dan 80 miljard m3 aardgas per jaar.

Hoe kan het dat de gaswinning aardbevingen veroorzaakt?

Het gas zit drie kilometer diep onder hoge druk opgesloten in een zandsteenlaag. In de jaren 60 was die druk 350 atmosfeer. Door de gaswinning is dat nu nog maar 105 atmosfeer. Daardoor wordt de zandsteenlaag langzaam in elkaar gedrukt door de aarde die er bovenop ligt. Soms gaat dat schoksgewijs, vooral langs breuklijnen. Dan ontstaan aardbevingen.

En die bevingen gaan gewoon door, ook als je de gaskraan dichtdraait?