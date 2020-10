De giftige werking van coronacomplotten: ‘Het werkt als een echoput’

tientallen agenten Arresta­ties bij grote actie tegen hennephan­del in Nederland, ook in Spanje doorzoekin­gen

13:22 In een groot onderzoek naar internationale en georganiseerde handel in hennep zijn vanochtend in Nederland, België en Spanje verschillende panden doorzocht. Alleen al in de provincie Limburg zijn zo’n 70 medewerkers van diverse opsporingsdiensten ingezet. De politie heeft meerdere drugsverdachten opgepakt.