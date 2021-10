De grond voor de waanzin van Baudet is en blijft vruchtbaar

Iedereen die de media een beetje in de gaten houdt, kon afgelopen weekend zien dat Thierry Baudet, voorman van Forum voor Democratie (FvD), ergens in het openbaar opnieuw behoorlijk aan het raaskallen was. Hij brulde: ,,De kans dat een blanke hetero aids krijgt, is kleiner dan de kans dat hij door de bliksem wordt getroffen. Die kans is 0,000... is megaklein. Eigenlijk bestaat aids niet, in principe niet, voor blanke hetero’s. Dat komt eigenlijk niet voor.’’