De grootste vervuilers blijken hardleers, doen het minst tegen klimaatverandering

Bizarre stroomreke­ning voor jarige Harm (50): in één uur voor 376.000 euro aan stroom verbruikt

Het is zijn duurste verjaardag ooit, zegt hij gekscherend. Inmiddels kan de 50-jarige Wijchenaar Harm Graat er hartelijk om lachen. ,,Maar héél even voel je je toch een beetje ongemakkelijk.” Volgens de app van Vattenfall hadden ze 1 miljoen kilowattuur stroom verbruikt. Midden in de nacht, in één uur tijd. Kosten, volgens energiebedrijf Vattenfall: 375.983 euro en 41 cent.

1 november