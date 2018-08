De hitte is bijna voorbij (maar wen er maar aan)

Hittehaters opgelet. Nog een dag of twee doorbijten, en dan is het voorlopig voorbij. Maar de laatste hittegolf zal het niet zijn. 'We krijgen een klimaat als nu in Bordeaux.'

Twintig graden: het lijkt een eeuwigheid geleden, maar komend weekend kunnen we er voorzichtig rekening mee houden. Voor het zover is, wordt het overigens wel écht doorbijten, zeker maandag en dinsdag. Die laatste dag belooft opnieuw extreem heet te worden, zegt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza, met in het zuiden temperaturen boven de 35 graden. Maar vanaf woensdag gaat het dan eindelijk afkoelen, en mogen we eindelijk ook weer wat regen verwachten.

Het was een wonderlijke zomer, tot dusver, met al die hitte en droogte. De veroorzaker: een hogedrukgebied dat van de oceaan richting west- en noord-Europa ging. ,,Dat hogedrukgebied blokkeerde eigenlijk alle storingen”, legt Klaassen uit. Om zo’n stabiel hogedrukgebied van zijn plek te krijgen, is er een zware depressie nodig. ,,Die beukt er dan als het ware tegenaan, zodat het hogedrukgebied wordt leeg getrokken.”

Maar zo’n depressie was er een tijdlang niet – tot deze week. De verwachting is dat er nu weer een westelijke stroming op gang komt, het type stroming dat het Nederlandse weer doorgaans bepaalt. ,,Die stroming is over het algemeen wisselvallig van aard. We krijgen weer het weerbeeld dat we gewend zijn.”

Een andere reden dat het droge hete weer het zo lang volhield, is dat ook de temperatuur van de bovenlucht hoog was. ,,Als die kouder is, dan krijg je instabiliteit, dat geeft bijvoorbeeld onweersbuien. Dat zag je voorheen vaak in Nederland. Na een of een paar warme dagen ging het onweren. Dat hebben we nu niet gezien.”

Een brug in Amsterdam wordt besproeid om hem een beetje koel te houden.

Het was een unicum, deze zomer. In 1976 hadden we voor het laatst een enigszins vergelijkbaar weerbeeld. Maar de kans dat het nu weer 42 jaar duurt voordat een dermate droge en warme zomer zich voordoet, acht Klaassen niet groot. ,,We zullen dit soort zomers vaker krijgen, en dat heeft alles met de klimaatverandering te maken.”

De belangrijkste verandering: de lucht wordt warmer. En dat kan zich, als de overige omstandigheden net zo zijn als nu, vertalen in extreme hitte en droogte. Maar het kan ook een andere kant op slaan, zegt Klaassen. ,,Warme lucht kan meer vocht bevatten dan koudere lucht. Wat we vaker zullen gaan zien, zijn de buien die we nu kennen uit Zuid-Frankrijk en Italië. Die enorme regenval, met grote hagelstenen. Dat kun je krijgen als de bovenlucht wel iets kouder blijft waardoor het tijdens een hete zomerdag onstabiel wordt in de middag en het helemaal los kan gaan."

Over een jaar of dertig, veertig hebben we hier als de ontwikkelingen zich doorzetten een klimaat zoals dat nu in Bordeaux bestaat, zegt de weerman. En dat kan zich de ene keer uiten in een droge zomer, en de andere keer in een natte. Nu kunt u denken: och, ik ga ieder jaar in Bordeaux op vakantie, dat bevalt prima! Een paar zware buien kan ik wel hebben, en deze zomer heb ik ook overleefd, nietwaar?

Voor u heeft de Franse klimatoloog Jean Jouzel een ontnuchterende boodschap. De gemiddelde opwarming is wellicht nog tot daar aan toe, maar volgens Jouzel zijn het juist de extremen die ons pijn gaan doen. Hij stelde zaterdag in de Belgische krant De Tijd dat in de tweede helft van deze eeuw temperaturen tot 55 graden mogelijk zijn in West-Europa.

Pier Vellinga, hoogleraar water en klimaat in Wageningen, stelt dat deze voorspelling wel erg extreem is. ,,Gemiddeld is hier nu 2 graden warmer dan 100 jaar geleden, dat zal later deze eeuw 3 a 4 graden zijn. Ik verwacht dat in Nederland een graad of veertig de bovengrens wordt, later deze eeuw. 55 graden? Het is niet onmogelijk, maar wel heel onwaarschijnlijk. Dat zeg ik overigens niet om te zeggen dat het allemaal wel meevalt. Het is erg genoeg."