De honderdste warme dag van het jaar is een feit en er komen er nog meer aan

Het jaar 2023 telt sinds vandaag officieel honderd warme dagen; het is de dertiende keer dat dit gebeurt sinds het begin van de metingen, en al de negende keer deze eeuw. Gemiddeld telt een jaar in het huidige klimaat 93 warme dagen in De Bilt.

Het duurde dit jaar lang voordat de eerste officiële warme dag van het jaar werd genoteerd. Normaal gesproken is 13 april de tijd dat de temperatuur heerlijk stijgt, maar dit jaar was het pas 4 mei dat het kwik boven de 20 graden kwam. Vandaag, op de honderdste warme dag van 2023, werd om 10.20 uur 20,1 graden gemeten in De Bilt.

Het was tot nu toe een ongekend warme septembermaand, waarin op maar liefst vijf dagen warmterecords werden verbroken. De zomermaanden juni, juli en augustus brachten 74 dagen met temperaturen boven de 20 graden. Nu staat de teller dus op honderd warme dagen.

Opwarming klimaat

Er zijn steeds vaker honderd warme dagen in een jaar. Dat komt door klimaatverandering. ,,Wanneer we het klimaat vergelijken met de tijd van de Industriële Revolutie, dan is het in Nederland ongeveer 2 graden warmer’’, legt Berend van Straaten, meteoroloog bij Infoplaza, uit. ,,In de laatste twintig jaar hebben we al negen keer honderd warme dagen geteld. Dat is ook in lijn met andere warmterecords.’’

Het record van de meeste warme dagen in een jaar is gemeten in 2018. Dat jaar telde 132 dagen met temperaturen boven de 20 graden. Vorig jaar waren het er 112. Van Straaten: ,,Het record van 2018 gaan we niet meer halen. Dat is onmogelijk, we zouden dan nog 32 van die dagen moeten hebben. In november halen we de 20 graden niet meer, dus ik zie het niet gebeuren.’’ Als we uitgaan van het klimaatgemiddelde voor de rest van de herfst, dan kunnen we nog vijftien warme dagen verwachten.

Records in het zuiden

In het zuiden en zuidoosten van het land ligt het aantal warme dagen van het jaar nog hoger. De teller in het Limburgse Arcen staat op dit moment op 116 warme dagen. Het record dat ze daar moeten breken is 146 warme dagen. In het Brabantse Gilze-Rijen staat het record zelfs op 147, maar dat zal volgens Van Straaten zeker niet worden verbroken.