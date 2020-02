De hordes die je moet nemen als je kiest voor pleegouderschap

Inge Vandeweege nam tien jaar geleden een 13-jarige vriendin van haar 12-jarige dochter in huis. Dat was een ‘netwerkplaatsing’, jargon voor pleegouderschap waarbij je een kind uit je directe omgeving onder je hoede neemt. Vandeweege: ,,Het was onze allereerste ervaring met pleegzorg. Het ging om een tijdelijke crisisopvang waarin een kind direct een plek nodig had omdat sprake was van een crisissituatie thuis. Omdat het een vriendin van mijn dochter was en ik haar kende, dacht ik: hoe moeilijk kan het zijn?’’