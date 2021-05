De hulpvaardigheid van Wopke en zijn vrienden is alom geprezen, maar je kan ook doorschieten

Eind vorig jaar las ik een interview met een hotemetoot van boekingssite Booking.com die erkende dat zijn bedrijf vooral in Nederland een slechte reputatie heeft, in de media en bij het publiek, maar waar het stigma vandaan kwam? Hij kon er niet de zere vinger op leggen. Ik dacht: misschien is dat negatieve imago wel een uitvloeisel van de aangekondigde ontslagen, op dat moment ging het om ongeveer duizend mensen.



Of wellicht waren de burgers van dit land geschrokken omdat het online platform, in 2019 goed voor een omzet van bijna vijf miljard euro, alsnog een beroep deed op de coronaregelingen van onze overheid. Wat heet! Ze vingen om en nabij honderd miljoen euro, voornamelijk afkomstig uit Den Haag, waar er veel aan is gelegen om bedrijven niet failliet te laten gaan, vandaar de ruimhartige steun, waarvan nog maar moet blijken of dat geld ooit terugkomt. Maar dat is een andere zaak.