De ijzingwekkende schreeuw van zijn moeder zal Fred (68) nooit vergeten. Daar hing zijn broer, aan een touw

,,Weet jij waar je broer Hans is?, vroegen mijn ouders. Het was op een zondagavond in november 1971. Ik was naar een wedstrijd van Sparta geweest op Het Kasteel. Normaal gingen we samen op de brommer, maar deze keer was hij er niet bij. Ik wist niet waar hij was. Misschien is hij boven? antwoordde ik.