De kassa’s moeten rinkelen want als je een goede moeder bent, moet dat royaal gevierd worden

‘Wat wil jij zondag voor Moederdag, mama?‘’ vroeg de oudste. Een shotje Janssen en een vaccinatiepaspoort, dacht ik, maar ik antwoordde dat ik het liefst een mooie tekening krijg. Even later liep hij met de knutselspullen naar zijn kamer.



Ik glimlachte en dacht terug aan acht jaar geleden. Mijn eerste Moederdag als moeder. Onze zoon was toen nog geen tien maanden oud en kreeg van mijn man een luxe doos in zijn handen gedrukt waar een lingeriesetje in bleek te zitten.