De keuze is reuze: zo filter je uit 3192 opties de ultieme studie voor jou

4 stappenWeet je nog niet wat je wilt gaan studeren? Da’s niet zo gek: de keuze is reuze. Je kunt alleen in Nederland al kiezen uit 3192 studies op hbo- of universitair niveau. Een immens aantal, maar met de nodige moeite is dat terug te brengen tot vijf. En zelfs naar die ene ultieme studie voor jou. Studiekeuzecoach Xandra Koops biedt hulp, ook tijdens de Onderwijsbeurs Noordoost in Zwolle, op 7 en 8 oktober in Zwolle.

Natuurlijk kan dat verlammend werken, zegt Xandra Koops, als je op studiekeuze123.nl ziet dat je in Nederland met je havo- of vwo-diploma kunt kiezen uit 3192 opleidingen (mbo zit daar niet eens bij, kijk voor mbo-opleidingen op kiesmbo.nl). De studiekeuzecoach: ,,Zo’n grote berg is te veel. En zelfs als je alleen de opleidingen gaat bekijken waar je met een havo-diploma terecht kunt, zijn er nog altijd ruim 1400 mogelijkheden.’’ Maar er is hoop. Zeker als je in stappen te werk gaat, breng je die lawine aan studies in rap tempo terug, tot alleen die studies die jou – mogelijk – echt interesseren.

Stap 1: Ontdek je sterke punten

Waar liggen je talenten eigenlijk? Dat lijkt misschien een open deur, maar is het bepaald niet, merkt Xandra Koops, die naast studiekeuzecoach parttime docent is op een mbo. ‘Ontdek je talenten’ is de basis voor je studiekeuze, en studiekeuzecoach Koops ziet dat zelfkennis helemaal niet vanzelfsprekend is voor tieners. Ben je sociaal vaardig? Kun je goed luisteren? Ben je ondernemend, besluitvaardig? Werk je goed in groepen of liever alleen? Kun je goed met kinderen, of juist ouderen omgaan? De antwoorden op die vragen kunnen je helpen bij de volgende stappen.

Stap 2: Schrappen!

Xandra Koops maakt in haar praktijk gebruik van de papieren editie van de Keuzegids. Leerlingen nemen de index (4 pagina’s) van die gids met alle opleidingen door, en hebben de keuze om een opleiding groen, oranje of rood te maken. Dat is een fikse klus, maar je doet het voor de goede zaak: dichterbij je ‘droomstudie’. Rood betekent: schrappen/doorstrepen, die opleiding past zeker niet bij mij. Je weet bijvoorbeeld zeker dat je geen economische opleidingen wilt gaan doen, of niet in de zorg wilt werken. Oranje betekent: weet niet wat die opleiding inhoudt/misschien. En groen staat voor: interessant!

Stap 3: Volg je spoor (en je hart)

Hoogste tijd voor onderzoek: wat houden die oranje opleidingen eigenlijk in? Na dat onderzoek maak je alles wat oranje was groen (interessant) of rood (oninteressant). Met alle groene opleidingen ga je fysiek aan de slag. Xandra Koops: ,,Schrijf de namen van de groene opleidingen op post-it-blaadjes, op elke post-it één opleiding. En ga daarna puzzelen door de blaadjes op volgorde te leggen. De opleiding die jou het leukst lijkt, leg je het dichtst bij jezelf. De opleiding die je het minst leuk lijkt, komt helemaal achteraan. En dan vraag ik: ligt-ie daar goed? Zo ja, scheur dat briefje dan maar door. Soms ga je twijfelen, en blijkt die ene opleiding toch niet goed te liggen. Je puzzelt net zo lang tot je nog maar vijf post-its /opleidingen overhoudt.’’

Stap 4: Op pad!

Je hebt nu vijf kansrijke opleidingen. Met dat vijftal ga je aan de slag én op pad. Je gaat dus op onderzoek uit, om te ontdekken bij welke school jouw favoriete opleiding wordt aangeboden. Ook bij deze stap kun je Studiekeuze123 en KiesMBO gebruiken. Xandra Koops: ,,Ga die vijf opleidingen bezoeken, of ga naar een onderwijsbeurs (onderwijsbeurs.nl) waarvan je weet dat jouw kansrijke opleidingen er ook zijn. Stel vragen aan studenten en docenten van die opleidingen.’’

Lijkt die opleiding na je voorwerk nog steeds de moeite waard? Probeer dan via een proefstudeerdag of meeloopdag bij de opleiding te ervaren of je er ook het juiste gevoel bij krijgt. Op die manier houd je ook een top-3, en uiteindelijk de beste studie voor jou over.

En ja, in de praktijk lukt dat, ziet Xandra Koops bij de leerlingen die ze begeleidt. Oók de leerlingen die aanvankelijk idee hadden wat ze moesten studeren, komen tot een weloverwogen keuze. Koops: ,,Meestal zie je na stap 3, dus als je tot een top-5 bent gekomen, de opluchting ontstaan bij leerlingen: het besef dat het je gaat lukken om een goede keuze te maken.’’

Meer info via studiekeuze123.nl, kiesmbo.nl, Studiekeuzelab, Inspiratiemotor en onderwijsbeurs.nl

Onderwijsbeurs Noordoost, 7 & 8 oktober in de IJsselhallen Zwolle Op Onderwijsbeurs Noordoost bieden ruim 90 onderwijsinstellingen (mbo, hbo en universitair) en (leerwerk)bedrijven informatie en inspiratie. De beurs is bedoeld voor scholieren (en hun ouders) die zich oriënteren op een opleiding, beroep of tussenjaar. Op de beurs is een uitgebreid programma, met presentaties over het kiezen van een studie, financiering en studeren in het hoger onderwijs. Daarnaast kun je op ‘speeddate’ met een studiekeuzeadviseur of een Sterke Punten Training volgen, en met een persoonlijke plattegrond kun je gericht zoeken naar opleidingen op jouw niveau. Iedereen kan zich gratis aanmelden voor Onderwijsbeurs Noordoost. Locatie

IJsselhallen Zwolle, Rieteweg 4, Zwolle. Direct gelegen aan de A28 en parkeren is gratis. Openingstijden

Vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober, beide dagen geopend van 09:00 - 16:00 uur.

Aanmelden voor de beurs kan gratis via deze link. Neem vooral een kijkje op Studiekeuzelab. Dat is een online content platform boordevol handige tips én inspiratieverhalen van studenten die al eerder hun studiekeuze maakten.