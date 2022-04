De kinderen verdienen al lof als ze niet meteen wegrennen bij de Koningsspelen

Brief hoger onderwijs ‘Kabinet, gun student uit Oekraïne laag college­geld en studiefi­nan­cie­ring’

Gevluchte Oekraïense studenten moeten financieel de mogelijkheid krijgen om in ons land hun studie te hervatten. Die oproep doet het hoger onderwijs vandaag in een brief aan het kabinet.

