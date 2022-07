De kinderen zagen elke ochtend hoe de ene vis hapjes uit de romp van de ander nam

Ajax-fan heeft spijt van afsteken vuurwerk­bom Arena: ‘Ik wilde geen agenten vermoorden’

Een 23-jarige Amsterdammer heeft vandaag na maanden te hebben gezwegen toegegeven dat hij half maart dit jaar bij de Johan Cruijff Arena een zware vuurwerkbom heeft laten afgaan in een ruimte waar zich leden van de ME, agenten en Ajax-stewards bevonden. Hij legde zijn bekentenis af tijdens een voorbereidende zitting in zijn strafzaak bij de rechtbank in Amsterdam, waar bleek dat justitie hem voorlopig poging tot moord ten laste legt.

19 juli