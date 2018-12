De kutkeeper en de kutkrant gingen viraal: ‘Iets positiefs lazen we nooit terug’

Van De Gelderlander : Julian Droog uit Arnhem. Freelance sportverslaggever voor onder meer De Gelderlander. Hij volgt Achilles ’29 sinds het seizoen 2015/2016 en maakte de degradatie uit de eerste divisie in 2017 mee.

Van Achilles ‘29 : Eric Meijers uit Nijmegen. Tot januari 2018 trainer bij Achilles ’29 in Groesbeek en sinds november trainer bij VVSB Noordwijkerhout.

Hoe voelt dat, aan tafel met elkaar op de plek waar het escaleerde?

Meijers: ,,Prima. Dat incident, toen Achilles degradeerde, is meer dan een jaar geleden. Daarna is er een gesprek geweest tussen Julian en mij. Het was al besproken en afgesloten, maar door die documentaire werd het weer gigantisch opgerakeld.