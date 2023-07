De lontjes lijken steeds korter, is ingrijpen bij geweld op straat nog wel veilig? Dit kun je doen

Ruzie over led-lamp­jes loopt compleet uit de hand: aardappels vliegen door de lucht, vrouw gewond

Een ruzie tussen een man en vrouw uit Spijkenisse over led-lampjes is volledig uit de hand gelopen. Daarbij vlogen aardappels door de lucht en raakte de vrouw gewond. Tot overmaat van ramp hoorden de kinderen bovenaan de trap hoe beneden in de woonkamer hun ouders elkaar pijn deden. ,,Dat was niet goed.”