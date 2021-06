De malafide praktijken van Sywert leggen iets groters bloot, het ministerie heeft iets uit te leggen

Nog even over Sywert van Lienden, u weet weel, onze zelfverklaarde mondkapjesfilantroop, die bij nader inzien een ordinaire en gewetenloze oplichter bleek, iemand die gedreven wordt door de ambitie om zijn eigen bankrekening te spekken ten koste van belastinggeld. Deze week debatteerde de Tweede Kamer over de kwestie tijdens een coronaonderonsje en vooral Geert Wilders (PVV) trok terecht fel van leer. Hij eiste dat elke euro terug zou komen, want wat het bedrijfje van Sywert van Lienden had gedaan was pure oplichting.



De afgelopen weken, voor deze kwestie, lag het ministerie van Volksgezondheid onder vuur omdat er een bedrag van 5 miljard euro was uitgegeven aan allerlei inkopers die niet meer zo goed herleid konden worden. Mwah. Ik voelde die ophef niet zo. We leefden in een soort van oorlogstijd en dan is het logisch dat er met hagel wordt geschoten. Als de overheid te lang had getalmd, bijvoorbeeld door eindeloos op offertes te wachten, had ze ook de wind van voren gekregen.