De meeste kinderen vinden ze maar eng, Efraïm (16) niet: hij brengt insecten op bijzondere manier in beeld

Jonge vrouw 's nachts meege­sleurd en aangerand in steegje Amsterdam: 'Please, stop’

Een jonge vrouw is donderdagnacht in Amsterdam door een nog onbekende man meegesleurd en aangerand. Dat gebeurde midden op straat, in de omgeving van de Regulierssteeg. Een 27-jarige verdachte is aangehouden met dank aan een alerte getuige. Van het slachtoffer ontbreekt nog elk spoor.