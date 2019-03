De moeder de vrouw. Ze scheldt me uit, bekritiseert mij als vader

De Boekenweek is begonnen. Deze editie kent een bijzonder thema: ‘De Moeder de vrouw’. Op maandagochtend, toen ik de kinderen naar de crèche had gebracht, stond mijn eigen moeder mokkend voor de deur, zeer ontevreden doordat ze had moeten wachten. ,,We hadden helemaal geen afspraak’’, probeerde ik nog. Het mocht niet baten. ,,Die kinderen moeten helemaal niet naar een opvang. Dat is niet goed voor hen.’’