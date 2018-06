De Molukse eenheid van De Punt verbroken

Vandalen vernielen pijlen voor toertocht tegen kanker: 'Wat een helden hebben dit gedaan'

9:30 Vandalen hebben in de nacht van zaterdag op zondag pijlen voor de route van Delta Ride for the Roses in Zeeuws-Vlaanderen vernield. ,,Vanaf de brug tot den Oek zijn de pijlen kapot of verdwenen'', meldde een deelnemer op Facebook.