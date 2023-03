‘De natuur herstellen kan ook zonder stikstofreductie’, zegt Caroline van der Plas. Heeft ze gelijk?

Wat ligt daar in de sneeuw? Klaas doet bijzondere vondst: ‘Ik word van alle kanten gefelici­teerd’

In het Overijsselse Hasselt is het eerste kievitsei van 2023 gevonden. Klaas Binnendijk zag het ei zaterdagochtend liggen in de sneeuw en maakte meteen melding bij Landschappen NL.