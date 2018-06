'De neus van George Clooney is in trek, net als de ogen van Doutzen'

Video Professor: psychia­ters schrijven in toekomst partydrugs voor

9:00 Ketamine tegen je depressie of MDMA zodat je ineens wel over je gevoelens kunt praten bij de psycholoog? Klinkt niet als een recept wat je bij de apotheek om de hoek haalt, toch? Als het aan Prof. Dr. Jan Ramaekers en collega’s ligt, is dit in de nabije toekomst wel het geval.