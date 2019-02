De nieuwe leraar is een oud-bankmedewerker (of een verzekeringsagent)

De Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars sluiten vandaag een convenant met sectororganisaties uit het basis- en voortgezet onderwijs, lerarenopleidingen en het ministerie van Onderwijs. Zij spreken samen af om de drempels voor medewerkers die zich willen laten omscholen tot leraar zoveel mogelijk weg te nemen. Zo krijgen potentiële leraren een uitgebreid oriëntatietraject om te kijken of het onderwijs wel bij hen past.



Het convenant is bedoeld voor personeel uit de financiële sector dat boventallig is of het risico loopt om dat te worden en werknemers die uit zichzelf op zoek willen naar een andere baan. Woordvoerder Jelle Wijkstra van de Nederlandse Vereniging van Banken wijst er op dat de werkgelegenheid bij banken de afgelopen twintig jaar gehalveerd is en dat die trend zich de komende jaren nog doorzet, onder meer vanwege digitalisering. ,,Denk aan baliemedewerkers die geen kip meer aan de balie krijgen en inzien dat hun baan door digitaler werken op termijn overbodig wordt.’’



In de verzekeringswereld speelt boventalligheid minder, zegt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars. Hij wil de werknemers in zijn sector vooral de regie over de eigen loopbaan geven. ,,Dan betekent ook dat je moet investeren in medewerkers die wellicht weggaan. Ik ben ervan overtuigd dat er veel mensen in onze sector zijn die heel geschikt zijn voor het onderwijs.’’ Zij krijgen wel een ‘uitgebreid oriëntatietraject’ om te kijken of het onderwijs wel bij hen past.