De nieuwe Pieter Omtzigt? Een grote ophitser bedoel je!

Tilburgse wethouder had een maand geen cent te makken, maar Hanny leeft zo al tientallen jaren

15:15 De Tilburgse wethouder Esmah Lahlah kan geen paprikachips meer zien. Tijdens haar experiment om een maand op bijstandsniveau te leven, ontdekte zij hoe het is om géén geld voor het avondeten te hebben en je honger met chips te stillen. Volgens Hanny Heuvelink, die al tientallen jaren in de bijstand zit, is de werkelijkheid soms nog schrijnender. Een dubbelinterview over pijn, machteloosheid en vernedering in de bijstand.