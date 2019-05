De NS raadt aan dinsdag níet met de trein te gaan, Rijkswaterstaat verwacht veel files

Het is nog niet bekend hoe groot de actie komende dinsdag (28 mei) daadwerkelijk wordt. Aangekondigd is dat werknemers bij de NS in elk geval de hele dag het werk neerleggen, en ook het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag staakt de hele dag voor een beter pensioen.

Lees ook Openbaar vervoer zo goed als plat op 28 mei Lees meer

De NS tast dus nog in het duister over de daadwerkelijke impact van de staking, maar vreest het ergste. ,,Omdat we niet weten hoeveel mensen gaan staken, kunnen we niet aangeven welke treinen wel en welke niet rijden. Wij kunnen dus geen betrouwbare dienstregeling maken en adviseren reizigers op 28 mei niet met de trein te reizen.”

Ook op woensdag 29 mei kan het treinverkeer mogelijk nog hinder ondervinden van de landelijke pensioenactie, meldt de NS. De spoorwegen betreuren de actie. ,,We vinden het jammer dat opnieuw gekozen is voor een middel waar onze reizigers zeer veel hinder van ondervinden. Reizigers worden de dupe van een conflict waar NS geen partij in is.”

Veel file

Rijkswaterstaat verwacht dinsdag een zeer drukke ochtend- en avondspits en adviseert automobilisten alle informatie die dag goed in de gaten te houden. ,,Niet alleen vanwege de staking, maar ook omdat er dinsdag veel regen wordt verwacht. Dat kan tevens invloed hebben op spits.” De belangrijkste weermodellen laten dinsdag een actief weerbeeld zien met buien en lage temperaturen, meldt Weerplaza.

Op drukke plekken, zoals rondom Schiphol en op de A6 bij Almere (in verband met de Libelle-Zomerweek) worden dinsdag door Rijkswaterstaat extra weginspecteurs ingezet. ,,In verband met de staking kunnen bezoekers van de Zomerweek niet met het openbaar vervoer, waardoor we op de A6 bij Almere extra drukte verwachten.”