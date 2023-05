De ontwikkeling van de woningmarkt vaagt een complete manier van leven weg

Boer Jaap verliest op mysterieu­ze wijze 23 van zijn 60 koeien in bijna jaar tijd: wat is er mis?

Boer Jaap Bos staat voor een groot raadsel. In het afgelopen jaar stierf bijna de helft van zijn koeien. Eén ding is zeker: de oorzaak ligt niet op zijn boerderij in Noordeinde bij Kampen. Waar dan wel?