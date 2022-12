De pandemie is weg, de nachtmis stroomt weer vol: ‘Dit hoort gewoon bij Kerstmis’

Eindejaarsquiz Beantwoord 22 vragen over 2022 en maak kans op een all inclusive winter­sport­reis

Het jaar is weer voorbij en daarom is tijd om terug te blikken. Beantwoord 22 vragen over het afgelopen nieuwsjaar en maak kans op een compleet verzorgde mini wintersportreis, een reischeque ter waarde van 250 euro of twee kaartjes voor de Top 40 Awards. Mede mogelijk gemaakt door Skichalets.nl en Qmusic.

24 december