De schaatsen kunnen binnenkort weer uit het vet

Vanmorgen ook diep weggekropen in een sjaal en warme muts? De tot nu toe koudste nacht van het jaar is volgens weersite Weerplaza slechts een voorproefje. De lage temperaturen zijn goed nieuws voor schaatsliefhebbers. Aan het eind van volgende week kunnen vermoedelijk de eerste baantjes geschaatst worden. Maar nog niet op sloten of meren.

Volgens Wilfred Jansen van Weerplaza kan het deze week in de nacht een enkele keer gaan afkoelen tot een graad of -8. Door een temperatuur die overdag tussen de 1 en 3 graden ligt, gaat de aangroei van ijs op kleine waterweggetjes, ondiepe plassen en windluwe wateren vanaf dit weekend van start. Naar verwachting ligt er vanaf zondagochtend op de koudste plaatsen in het land een dun laagje ijs.



Op basis van de huidige berekeningen, bestaat de kans dat vanaf aankomende donderdag al op een enkele skeeler- of sintelbaan geschaatst kan worden. Op deze banen is een ijsdikte van ongeveer 3 centimeter nodig.

Grote vaarten

Halverwege de week wordt op stilstaand water van een meter diep een ijsdikte van drie centimeter verwacht. Volgend weekend zou dit volgens de meest recente ijsgroeipluim van Weerplaza al zo’n 6 tot 8 centimeter moeten zijn. ,,Aan schaatsen op grote vaarten, brede sloten en meren hoeven we de aankomende weken nog niet te denken’’, aldus Wilfred Jansen. ,,Ook een ondergelopen weiland wordt lastiger, want ook hier is minimaal 8 tot 10 centimeter ijs vereist.’’



Weerman Jansen benadrukt dat het nog niet te voorspellen is waar het in het land het het koudste gaat worden. ,,Overal in het land is koude lucht, maar voor de aangroei van ijs zijn we van veel factoren afhankelijk’’, legt hij uit. ,,Dinsdag kan er mogelijk sneeuw gaan vallen en sneeuw op aangroeiend ijs is geen goed huwelijk.’’ Door het dekentje dat de sneeuw op het ijs vormt groeit het ijs minder snel aan.

Marathon op natuurijs

Volledig scherm Foto ter illustratie. Competitieleider Marathon Willem Hut van de KNSB keurt het ijs van de ijsbaan van ijsvereniging Haaskbergen in januari 2016. De KNSB bepaalt waar de eerste marathon op natuurijs wordt gereden. © ANP Bij grote vorstperiodes strijden de vier bekende ijsverenigingen in Haaksbergen, Noordlaren, Veenoord en Arnhem om de vraag wie de eerste marathon op natuurijs mag organiseren. De baan in Nieuw-Buinen is daar dit jaar bij gekomen. ,,De KNSB heeft nog geen contact gehad met de ijsbanen, maar we gaan er van vanuit dat ze volop bezig zijn. Ze wachten waarschijnlijk tot de vorst echt toe gaat slaan’’, aldus een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond.



Bij IJSCH, de ijs- en skeelerclub in Haaksbergen ligt de baan al helemaal klaar. ,,Maar er moet eerst 3 centimeter ijs op komen, willen we verder kunnen’’, vertelt ijsmeester Tonnie Lenderink. ,,De temperatuur gaat wel dalen, maar aangezien het weer niet altijd te voorspellen is, houden we een slag om de arm. Dat we deze week kunnen schaatsen is een mogelijkheid, maar we zeggen niet dat het gaat gebeuren.’’



Bij ijsbaan Nieuw-Amsterdam/ Veenoord wordt het weer ook goed in de gaten gehouden. ,,We moeten wachten tot het ook overdag onder de nul graden blijft en als we denken dat het weer goed is gaan we met de giertank aan de slag met het opbrengen van water’’, vertelt Jan Baarslag. ,,Alles staat klaar, dus als het zover is, is het een kwestie van een belletje en worden onze manschappen opgetrommeld.’’



Mocht het ijs wel voldoende groeien en een marathon op natuurijs mogelijk zijn, dan is het nog de vraag of er genoeg rijders aan de start zullen verschijnen. ,,Zij zitten vanaf volgende week donderdag in Oostenrijk op de Weissensee waar de alternatieve Elfstedentocht wordt gereden’’, aldus de KNSB.

Kleine verenigingen

Ook bij andere ijsverenigingen begint het te kriebelen. ,,Het is best spannend nu, want zodra het min twee graden wordt gaan we beginnen met sproeien, vertelt Wim van den Berg, voorzitter van Ijsclub Hard gaat-ie in De Lier. ,,Het bestuur wisselt al druk berichten met elkaar uit via Whatsapp. De een wil al beginnen met sproeien, de ander nog niet, dus het leeft al flink bij ons", aldus de voorzitter. Ook met de vrijwilligers is al contact opgenomen. Voor Van den Berg betekent het veel als het gaat beginnen. ,,Het is een groot feest als we aankomende week kunnen schaatsen, zeker voor de kinderen uit de buurt.”