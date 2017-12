'De uitgemergelde stier is 2 jaar oud. Er zit geen grammetje vet of spier aan'

Inval in woning bij zoektocht naar vermiste Suzanna (16)

17:32 In de zoektocht naar de sinds vorige week dinsdag vermiste Suzanna Ahmetovic (16) uit Doetinchem heeft de politie vanmiddag een inval gedaan in een pand aan de Huber Noodtstraat. Er was reden om te denken dat de tiener verbleef in een van de kamers in het pand, boven coffeeshop Diamond aan de rand van het stadscentrum. Het meisje werd echter niet gevonden.