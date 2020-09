De uitspraken van Akwasi? Hypocriete bullshit

video Geen hooligans gearres­teerd na massale vechtpar­tij Groningse binnenstad

12:37 De politie heeft geen aanhoudingen kunnen verrichten nadat Duitse en Groningse hooligans gisteravond met elkaar op de vuist gingen in de Groningse binnenstad. De politie trof de beide groepen niet meer aan. Op beelden die verspreid worden via sociale media is te zien hoe stoelen en tafels door de lucht vliegen. Volgens lokale horeca-uitbaters leek het wel oorlogsgebied. De politie bekijkt de beelden en is vandaag alert op terugkerende supporters met vechtlust.