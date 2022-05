De vrouw die verloor van Pim Fortuyn: ‘Het is een nederlaag waar ik nog steeds last van heb’

,,Ik zag hem vaak, Fortuyn. Hij woonde toen nog aan de Randweg, in Rotterdam-Zuid, tegenover de huisartsenpraktijk van mijn man. Dus we zagen 'm geregeld wegrijden in z'n open wagen, met een sigaartje in z'n mond en een mooie jongen naast zich. Ik vond het een wonderlijke man. Maar ik had nooit kunnen bedenken dat hij uiteindelijk zoveel los zou maken.