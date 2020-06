De wolf is niet welkom in Friesland

VIDEO Noodweer teistert delen van Nederland, fietsster om het leven gekomen door omgevallen boom in Zwolle

17 juni Zware regen- en onweersbuien veroorzaken veel wateroverlast op diverse plekken in Nederland. Onder meer in Zeeland en in Oost-Nederland staan straten blank. Tijdens het noodweer is vanavond in Zwolle een vrouw om het leven gekomen. Ze werd op haar fiets geraakt door een omvallende boom.