De YouTubepolitiek van D66 zorgt alleen maar voor irritaties en hoon

Er vond vorige week in de Tweede Kamer een eigenaardig moment plaats: Monica den Boer (D66) corrigeerde haar collega Lillian Helder (PVV), nadat laatstgenoemde haar zorgen had geuit over de ‘bemanning’ van politiebureaus.



Dat was semantisch een onmetelijke blunder, volgens de volksvertegenwoordigster van D66, want het parlement moet natuurlijk spreken van ‘bemensing’. Dat werd ietwat aanmatigend uitgelegd, met een air van: dit weet iedere onbenul, toch?



Dat D66 prominent, in het hart van de democratie, even duidelijk wilde maken dat het voor genderneutraal taalgebruik strijdt, viel niet bij iedereen in goede aarde.