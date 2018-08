De zomer keert vanaf dit weekend even terug

Hoewel zaterdag officieel de meteorologische herfst begint, doet het weer daar voorlopig nog niet aan mee. De storing die momenteel boven Nederland hangt trekt langzaam weg, om vanaf zaterdag plaats te maken voor een hogedrukgebied. Weerman Wilfred Janssen van Weerplaza: ,,Daardoor wordt het warm en droog, met vanaf zondag temperaturen van zo'n 23 à 24 graden. Lokaal kan het in Limburg en de Achterhoek zelfs 28 graden worden. Die warme temperaturen kunnen zo'n vier à vijf dagen aanhouden.''



Met name zondag is dus een goede dag om het terras op te gaan. Janssen: ,,Maar zaterdag is ook zeker niet onaardig met een temperatuur van zo'n 20 graden. Die dag zijn er wel nog wat stapelwolken.'' Of dit het laatste staartje van de zomer zal zijn, is volgens hem lastig te zeggen. ,,De poolstreken koelen momenteel af, waardoor er meer storingen ontstaan. Maar de warme lucht blijft ook nog in de buurt, dus het kan ook zo weer warm worden.''