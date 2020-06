Deel kerken gaat weer open: zangverbod en hosties uitdelen met een pincet

Dit mag allemaal vanaf vandaag weer

10:44 Vanaf vandaag worden in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepeld. Wie weer eens een hapje of drankje buiten de deur wil doen, kan weer terecht in een restaurant, café of op een terras. Ook verwelkomen musea, bioscopen en sommige theaters weer publiek. Bezoekers kunnen er vanaf het middaguur terecht.