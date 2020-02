Deel met ons uw herinneringen aan Bevrijdingsdag

Wij zoeken úw herinneringen voor een serie artikelen over Bevrijdingsdag op onze website en in de krant. Onze thema’s: 1. Hoe vierde uw familie Bevrijdingsdag. 2. Zag u onderduikers terug? 3. Kende u een Trees met haar Canadees. 4. Kreeg u chocola van een geallieerde soldaat? 5. Was u misschien zelf te zien in het Polygoonjournaal van die dagen?

Maar ook: 6. Verloor u familieleden in het verzet of in de kampen (of in het algemeen in de oorlog of zelfs kort na de bevrijding?) 7. Was u getuige van gewelddadigheden?