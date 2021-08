Deel station Eindhoven afgezet, geen explosief in verdacht pakketje

CORONAVIRUS LIVE | Hoofdonder­zoe­ker naar oorsprong coronavi­rus in China noemt lek uit lab ‘waar­schijn­lijk’

12 augustus Hoofdonderzoeker naar de oorsprong van het coronavirus Peter Embarek heeft de theorie dat het virus uit een laboratorium is ontsnapt als ‘waarschijnlijk’ bestempeld. Dat deed hij in een documentaire op de Deense openbare omroep TV2. Embarek haalde in de documentaire ook uit naar China. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.